Парк культуры и отдыха города Шумерля запускает конкурс «Ретро_Парк»

Интересно, что за каждой фотографией стоит история, которая потом «прирастает» к месту, ассоциируется с ним. Из таких историй складываются наши взаимоотношения с разными местами в городе.

Уверены, у каждого свои ассоциации с парком: кто-то гулял здесь с родителями, кто-то — уже со своими детьми. Для других это место встреч с друзьями и шумных весёлых выходных. Для одних наших гостей парк — это место уединённой утренней пробежки, а для других — неспешной прогулки. Красивая история знакомства, любви…

И вновь, проходя по дорожкам парка, мы вспоминаем, что связывает нас с этим местом, чем оно запомнилось в первый раз, и на мгновение переносимся в те эмоции.

Мы ждём ваши фотографии разных лет из семейных архивов, на которых запечатлены скульптуры, качели (которых вероятно уже и нет), знакомые всем любимые места парка. Это как путешествие во времени, увлекательно и трогательно.

Поделитесь с нами снимками и историями из прошлого. А мы будем делиться ими с вами.

Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту gshum-park@rchuv.ru ваши фото с описанием и историю.

Мы выберем победителей в трех номинациях:

— «Моё любимое место в парке»

— «Я и мои друзья/моя семья на прогулке в парке»

— «Моя история в парке».

Результаты конкурса будут подведены 2 июня 2021 года.

В каждой номинации будет выбран один победитель, который получит приз – 20 универсальных билетов на любой аттракцион в парке.

Так же благодарим Игоря Кириллова за ранее предоставленные фотоматериалы, составившие основу исторического архива парка.

gshum.cap.ru