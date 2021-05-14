На развитие села в 2021 году дополнительно выделяется 6 млрд рублей

Владимир Путин поддержал предложение Единой России о выделении 6 млрд рублей на развитие села в 2021 году

Средства пойдут на благоустройство в сельских территориях, создание новых инфраструктурных объектов и сельскую ипотеку. Инициативу партии 28 апреля на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии ежегодного отчета Кабмина в Госдуме озвучил руководитель думской фракции партии Сергей Неверов.

«Я надеюсь, что соответствующие межведомственные согласования будут проведены. Конечно, эта программа востребована, 45 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия. Если такое выделение средств позволит улучшить жилищные условия еще 35 тысячам семей, то это достаточно хороший эффект. Разумеется, это будет поддержано», — сказал Президент на совещании с членами Правительства 13 мая.

agro.cap.ru