За 1 квартал года агроэкспорт Чувашии вырос на 33,3%

По данным Федеральной таможенной службы за 1 квартал года экспорт продукции АПК Чувашской Республики составил 8 млн. долларов США, что на 33,3% больше аналогичного периода прошлого года.

За границу отправились зерновые, мясная и молочная продукция, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности.

В 2021 году увеличены поставки куриных лапок и крыльев в Китай на 70%, пшеницы и меслина в 6 раз, ячменя в 2 раза, семян льна — 2,5 раза, шишек хмеля в 16 раз, кофе в 4 раза.

В 2021 году начаты поставки чая в Польшу, кондитерских изделий в Афганистан, Сербию и Молдавию, шишек хмеля в Азейбайджан и Киргизию.

agro.cap.ru