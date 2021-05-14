В Шумерле состоялась презентация сборника о фронтовиках

14 мая в Центре детского творчества состоялась презентация сборника «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны». Работу над его составлением вели библиографы информационно-библиографического отдела городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги.



Книга стала материальным воплощением электронной версии, работа над которой велась два последних года, Сборник содержит сведения о 764 шумерлинцах-фронтовиках: биографии, фотографии, фрагменты воспоминаний, их письма, дневники, рассказы родных и близких, статьи из периодических изданий, копии подлинных документов военных лет. Всё это по крупицам собиралось с помощью сотрудников Пенсионного фонда, отдела ЗАГС, отдела соцзащиты населения и других организаций, школьных музеев, поисковиков, родственников ветеранов. Над оформлением обложки и реставрацией старых фотографий работали шумерлинские художники.



Особая заслуга в появлении такого сборника библиографа Марины Бадиной. Краеведческую и поисковую работу эта скромная работница культуры ведет на протяжении многих лет, создавая уникальную базу по истории Шумерли и шумерлинцев. И 14 мая громкие долгие аплодисменты, грамоты, цветы и многочисленные слова благодарности еще раз подтвердили важность и нужность проводимой работы.



Печатный сборник пока выпущен в трёх демонстрационных экземплярах. Массовым тиражом книга может быть издана на народные деньги, т.е. на средства благотворителей и спонсоров, в том числе и простых граждан.

Н. Игнатьева.