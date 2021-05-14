В Чувашии появятся Шумерлинский и Красноармейский муниципальные округа

Законы о преобразовании муниципальных образований Шумерлинского и Красноармейского районов опубликованы на официальном портале органов власти Чувашии. Главным преимуществом данной реформы называется устранение двоевластия и дублирования полномочий по решению вопросов местного значения.

Шумерлинский и Красноармейский районы получат статус муниципальных округов. Соответствующие законопроекты сразу в двух чтениях – первом и втором – приняты на очередном заседании Госсовета Чувашии 13 мая.

Документами предусмотрено объединение сельских поселений, которые входят в состав муниципальных образований, с передачей полномочий администрации округа.

Так, согласно законопроекту, Шумерлинский район преобразуется в Шумерлинский муниципальный округ с административным центром в городе Шумерле, а Красноармейский район станет Красноармейским муниципальным округом с административным центром в селе Красноармейское.

Вместе с тем не станет и Собраний депутатов сельских поселения – останутся только районные депутаты. В Шумерлинском муниципальном округе их будет 17, а в Красноармейском муниципальном округе – 15.

Напомним, что инициатива административного объединения Шумерлинского района ранее уже обсуждалась на заседании Высшего экономического совета в конце 2020 года. Глава Чувашии Олег Николаев тогда поддержал эту идею, высказав мнение, что «такая перспектива развития этих двух территорий открывает колоссальные возможности». При этом он подчеркнул, что вопрос требует серьезного обсуждения с населением.

На заседании Госсовета Чувашии было отмечено, что данное преобразование проводится с согласия местного населения, которые выразили представительные органы поселений и муниципальных районов. Цель реформы – создание экономически обоснованного, эффективного местного самоуправления за счет консолидации финансовых и кадровых ресурсов, сокращения расходов на аппарат управления, а также повышения эффективности использования бюджетных средств.

Объединение сельских поселений не повлечет за собой изменения статуса населенных пунктов, а также изменения границ данных муниципальных округов и иных муниципальных образований.

чувашинформ.рф