13 мая на базе общества с ограниченной ответственностью «ЧебоМилк» состоялось подведение итогов республиканского конкурса на лучшего по профессии среди зоотехников — селекционеров молочного и мясного скотоводства и мастеров машинного доения коров. Конкурс проходил с 12 по 13 мая.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Алина Семенова, директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» Николай Васильев.

Традиционно в процессе соревнований участникам необходимо было продемонстрировать как теоретические знания, так и практические навыки. Конкурсанты, как говориться, выкладывались по полной, а компетентные судьи оценивали их выступления по балльной системе.

В итоге, набрав наибольшее количество баллов, победителями конкурса среди зоотехников-селекционеров стали:

1 место — Филиппова Ирина Кирилловна (АО Агрофирма «Куснар» Цивильского района)

2 место — Васильева Людмила Александровна (АО «Вурнарский мясокомбинат» Вурнарского района)

3 место - Филиппова Ирина Николаевна (ООО «Чебомилк» Чебоксарского района)

В номинации «Самый молодой зоотехник-селекционер» победила Григорьева Наталья Геннадьевна (АО «Фирма «Акконд-Агро» Янтиковского района).

В конкурсе мастеров машинного доения коров принимали участие 17 человек из сельскохозяйственных организаций Чувашской Республики, победители районных конкурсов. Подведя итоги конкурса судейская коллегия определила следующих призеров:

1 место — Георгиева Екатерина Геннадьевна (АО «Фирма Акконд-Агро» Янтиковского района)

2 место — Тимофеева Елена Геннадьевна (СХПК им. Кирова Канашского района)

3 место - Антонова Глафира Валерьяновна (ООО «Караево» Красноармейского района)

Лучшим мастером машинного доения среди мужчин стал Зверев Петр Васильевич (СХПК «Рассвет» Комсомольского района)

В номинации мастеров машинного доения среди ветеранов победила Ефимова Раиса Алексеевна (СПК «Семеновский» Порецкого района).

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