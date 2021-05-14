Более 18 тысяч семей Чувашии смогут получать новое пособие на детей от 8 до 16 лет

12 мая во время ежегодного отчёта о работе Правительства в Госдуме премьер Михаил Мишустин сообщил о ряде нововведений в мерах поддержки семей с детьми, информируют в Минтруде Чувашии.

Так, неполным семьям, где есть ребенок от 8 до 16 лет включительно, будет назначаться пособие в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка. Выплата будет предоставляться семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Получить ее смогут родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители.

В Чувашии размер данного пособия составит 4 951 рублей 50 копеек. По предварительному прогнозу, выплату на детей от 8 до 16 лет получат 18-20 тысяч семей республики, уточняют в региональном Министерстве труда.

Оформить пособие можно будет дистанционно – на портале «Госуслуги». Минтруд России в ближайшее время подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений.

Еще одна новая мера поддержки семей с детьми – в августе родители получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника для подготовки к учебному году, в том числе на будущих первоклассников. По данным Минобразования Чувашии, выплаты придут на 148 834 детей.

Также женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности и находящимся в трудной материальной ситуации, будет предусмотрено ежемесячное пособие до рождения ребенка в размере половины регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина. За выплатой пособия нужно будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале «Госуслуги». Выплата будет назначаться при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека.

Кроме того, больничные по уходу за ребенком до 7 лет будут выплачивать в размере 100% от заработка.

«Если ранее были предусмотрены пособия на детей возрастом до 7 лет, то теперь мерами поддержки будет охвачена еще одна категория – дети от 8 до 16 лет из нуждающихся семей. Также существенно увеличится помощь будущим матерям. Безусловно, все озвученные предложения направлены на улучшение демографической ситуации в стране и свидетельствуют о реализации конституционных положений о поддержке материнства и детства», – прокомментировала новые инициативы федерального правительства министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

чувашинформ.рф