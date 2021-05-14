Аграрии Чувашии активно используют механизм льготного кредитования (кредиты по ставке от 1 до 5% годовых).

По состоянию на 13 мая 2021 года Минсельхозом России одобрена 141 заявка на получение льготных краткосрочных и льготных инвестиционных кредитов на общую сумму 1 379,3 млн. рублей. Из них на проведение сезонных полевых работ одобрено 111 льготных кредитов на сумму 1 016,5 млн. рублей, что на 22,2% выше уровня соответствующего периода прошлого года.

За аналогичный период 2020 года на проведение сезонных полевых работ было одобрено 95 льготных кредитов на сумму 832,1 млн. рублей.

Активное льготное кредитование позволяет обеспечить сельхозтоваропроизводителей республики ресурсами для проведения сезонных работ.

agro.cap.ru