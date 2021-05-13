11 мая стартовала регистрация на республиканский конкурс «Управленческая команда»

Приглашаем принять участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда», проводимом по инициативе Главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева в целях привлечения на управленческие должности специалистов, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций!
Основные требования к претендентам:
гражданство Российской Федерации;
наличие высшего образования;
наличие опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет;
возраст до 55 лет;
отсутствие судимости.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо подать заявку, которая включает электронную регистрацию на сайте конкурса lider.cap.ru с размещением видеопрезентации.
Электронная регистрация будет доступна с 11 мая по 9 июля 2021 года.
Предполагаемые сроки проведения отборочных мероприятий:
заочное тестирование (с использованием дистанционных технологий) – вторая половина июля 2021 года;
очное тестирование – вторая половина августа 2021 года;
полуфинальные мероприятия и финал конкурса – конец августа – сентябрь 2021 года.
За дополнительной информацией обращаться по тел.: (8352) 62-15-18, 64-20-24, 64-20-23, e-mail: ag-kadr@cap.
Источник: cap.ru.
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