11 мая стартовала регистрация на республиканский конкурс «Управленческая команда»

Приглашаем принять участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда», проводимом по инициативе Главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева в целях привлечения на управленческие должности специалистов, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций!

Основные требования к претендентам:

гражданство Российской Федерации;

наличие высшего образования;

наличие опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет;

возраст до 55 лет;

отсутствие судимости.

Для участия в конкурсе претенденту необходимо подать заявку, которая включает электронную регистрацию на сайте конкурса lider.cap.ru с размещением видеопрезентации.

Электронная регистрация будет доступна с 11 мая по 9 июля 2021 года.

Предполагаемые сроки проведения отборочных мероприятий:

заочное тестирование (с использованием дистанционных технологий) – вторая половина июля 2021 года;

очное тестирование – вторая половина августа 2021 года;

полуфинальные мероприятия и финал конкурса – конец августа – сентябрь 2021 года.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: (8352) 62-15-18, 64-20-24, 64-20-23, e-mail: ag-kadr@cap.

Источник: cap.ru.