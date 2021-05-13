На III съезде Российского общества «Знание» в Москве утвердили новый руководящий состав организации

Председателем Наблюдательного совета избран Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

Заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Генеральным директором избран Максим Древаль – основатель холдинга «Нетология групп» и обучающий онлайн-сервиса Фоксфорд, победитель конкурса «Лидеры России. Политика».

Максим ДРЕВАЛЬ (из обращения к В.В. Путину):

— Есть идея создать постоянную платформу, где была бы возможность продолжать развиваться и приносить пользу обществу. Могли бы туда привлекать молодёжь и мотивировать, поощрять их развитие, добрые дела. Более того, я знаю, что и компании в этом заинтересованы. Они могли бы в качестве мотиваторов предоставлять разные бонусы, будь то стажировки, обучение, уникальные экскурсии, разные ценные призы. Идея – сделать этот процесс непрерывным, в том числе с точки зрения обучения. Мне бы хотелось, чтобы у каждого человека была возможность послушать самых интересных людей в стране, задать им вопросы, узнать их историю успеха, поучиться у них. Если эту тему развивать, можно вспомнить достаточно успешный советский опыт. Понятно, что, если его применять, нужно пропустить его через призму современных технологий, но там есть что подсмотреть. Мы сейчас прорабатываем эти идеи. Нам были бы очень важны Ваши оценка и поддержка.