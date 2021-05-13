В Послании Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин отметил назревшую актуальность перезапуска общества «Знание»: «На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества „Знание“ <…> В последние годы оно вроде существует, но, вроде как, его никто и не замечает», — сказал глава государства. Эта общественно-государственная просветительская организация ведет свою историю от одноименной советской добровольной общественной организации.

На необходимость создания современной и технологичной платформы знаний, опирающейся на уникальный просветительский опыт и традиции СССР, обратил внимание 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Максим Древаль, основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика». Именно Древаль был избран генеральным директором общества «Знание» на III съезде Российского общества «Знание». В съезде, состоявшемся в Москве 12 мая, приняли участие более 190 человек из 83 регионов, где работает общество «Знание».

Также на съезде был утвержден сильный и профессиональный состав наблюдательного совета организации. Председателем наблюдательного совета избран Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента России. Его заместителями стали помощники Президента Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина. Также в наблюдательный совет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

По информации пресс-службы Российского общества «Знание».