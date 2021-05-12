XIV Чебоксарский международный кинофестиваль откроет спектакль «Онегин»

XIV Чебоксарский международный кинофестиваль, посвящённый этническому и региональному кино, пройдёт в Чувашии с 21 по 25 июня.

Откроет кинофорум спектакль по роману в стихах Александра Пушкина «Онегин» режиссера Натальи Семеновой. Композитором постановки выступил Алексей Айги.

Известно, что в постановке задействованы заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Сергей Шнырёв, Алиса Гребенщикова, Алексей Айги и Ансамбль 4:33.

Отмечается, что режиссер Наталья Семенова постаралась максимально бережно отнестись к пушкинскому слову, сохранить сюжет, историю, дополнив ее знаменитыми комментариями к роману – острыми, парадоксальными, современными.

Музыка Алексея Айги – отдельный, особенный герой этой истории. Она не фон или атмосфера, она – сама эта история, ее двигатель и энергия. Создав собственную музыкальную партитуру «Онегина», композитор вступает, таким образом, в напряженный диалог с великими интерпретациями прошлого.

Специально для проекта снято кино.

Торжественная церемония открытия XIV Чебоксарского международного кинофестиваля и постановка «Онегин» будут представлены 21 июня в Чувашском государственном театре оперы и балета. Справки по телефону: +7 (8352) 58-00-96.

В ведомстве уточняют, что вход на все кинопоказы фестиваля традиционно остается бесплатным для зрителей. Исключение – Торжественные церемонии открытия и награждения победителей кинофорума, а также некоторые специальные события.

чувашинформ.рф