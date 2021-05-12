Шумерлинцы почтили память погибших в Казани

Ровно в шесть часов вечера на центральной площади Шумерли прошел вечер-реквием памяти школьников и учителей, погибших вчера во время стрельбы в казанской гимназии № 175. Пожалуй, в России нет семьи, которую до глубины души не затронула бы эта трагедия, унесшая девять жизней.



Никакими словами невозможно выразить те эмоции, которые испытываешь, когда речь идет о погибших и пострадавших детях. Этому преступлению нет оправдания! Хоть траур объявлен только в Татарстане, скорбит, безусловно, вся Россия.



Еще утром у трибуны была сооружена временная площадка скорби в память о погибших, к которой горожане весь день несут цветы и игрушки, зажигают свечи…

«Наши дети в трудную минуту остались беззащитными, — обратился к собравшимся глава города Шумерли Сергей Яргунин. — Нам нужно делать выводы и исправлять ошибки».

Минутой молчания шумерлинцы почтили память погибших и запустили в небо девять шаров.



Светлая память невинным жертвам и скорейшего выздоровления всем пострадавшим! Казань, мы с тобой!



О. Дмитриева.