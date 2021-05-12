Чувашия скорбит вместе с жителями Татарстана

В Чебоксарах появился импровизированный мемориал в память о погибших. К месту памяти и скорби на площади Республики в Чебоксарах люди приносят цветы, игрушки и записки с соболезнованиями. Цветы к мемориалу возложил и Глава Чувашии Олег Николаев.

Он также выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Руководитель региона также направил Президенту Татарстана телеграмму и поручил дополнительно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности во всех общеобразовательных учреждениях республики.

Напомним, утром 11 мая 19-летний подросток открыл стрельбу в здании казанской гимназии №175 на улице Файзи. В результате трагедии погибли девять человек, большинство из них — дети. Еще более 20 пострадавших находятся в больнице. Преступник задержан.

Добавим, вместе с жителями Татарстана скорбит вся Россия. В городах страны организованы стихийные мемориалы в память жертв трагедии в Казани.

В Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Екатеринбурге неравнодушные горожане с самого утра несут игрушки и свечи к местным представительствам республики.

В Нижнем Новгороде почтить память погибших школьников и учителей приходят к временному мемориалу на Театральной площади. Жители Набережных Челнов несут цветы к зданию мэрии.

Также стихийные мемориалы были организованы на центральных улицах Симферополя, Сочи, Оренбурга, Пятигорска, Ставрополя, Краснодара и других городов страны.

Свои особые соболезнования выразили жители Керчи, где в 2018 году произошла похожая трагедия — стрелок ворвался в здание колледжа и открыл беспорядочную стрельбу, погиб 21 человек. Представители администрации города оборудовали мемориал на площади Ленина, где к вечеру 11 мая собрались керчане, чтобы поддержать Казань в трудный момент и возложить свечи, цветы и игрушки.

Пользователи социальных сетей скорбят вместе с родными и близкими погибших, выкладывая слова поддержки с хэштегом #казаньмыстобой.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура.