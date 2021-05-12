Составлен электронный альбом «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны»

События военных лет уходят все дальше и дальше. Но память о Великой Отечественной войне продолжает свой долгий путь. В каждой семье есть своя Память, свои Герои.

Судьба нашего небольшого городка тесно связана с Великой Отечественной войной. Жители г. Шумерли и Шумерлинского района внесли достойный вклад в победу над гитлеровской Германией.

Сотрудники информационно-библиографического отдела городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги составили электронный альбом «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны», который состоит из фотографий фронтовиков – шумерлинцев, вошедших в печатный биобиблиографический сборник «Бессмертный полк», презентация которого состоится 14 мая в 13.00 ч. в МБУДО «Центр детского творчества».

Доступ по ссылке https://youtu.be/2w_3ebC0FEY

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