Комментарий председателя совета ректоров Чувашской Республики, ректора ЧувГУ Андрея Александрова к Ежегодному отчету Правительства в Государственной Думе



В 2020 году правительство оказало большую поддержку всем категориям населения страны. В ЧувГУ серьезно подходят к реализации программы развития вуза и к вопросу обновления материально-технической базы, в том числе к проведению мероприятий по модернизации инфраструктуры университета, включая капитальный ремонт и мероприятия по антитеррористической защищенности объектов. В 2020 году университет завершил реконструкцию и модернизацию общежития №2, расположенного на Московском проспекте. Его реконструкция проведена в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Экспорт образования». На ремонт пятиэтажного здания 1962 года постройки было потрачено 158 млн рублей. В результате общежитие стало выше на один этаж и больше почти на 2 тысячи кв. метров. Благодаря этому появилось дополнительные 100 мест. Теперь в нем смогут проживать 320 студентов медфака госуниверситета, в том числе 80 иностранцев.

Общежитие реконструировали по индивидуальному проекту. Коридорный тип размещения заменили на жилые ячейки, каждая из которых включает одну, две или три комнаты с проведенным интернетом, душевую кабину, санузел, кухню с холодильником и плитой. Комнаты стали больше – в соответствии с новыми стандартами на одного студента должно приходиться 7,5 кв. метра. На каждом этаже есть прачечные и гладильные комнаты, на первом этаже – спортивный, актовый и читальные залы с Wi-Fi. Кроме того, в общежитии установлен пассажирский лифт.

Параллельно по похожему плану началась реконструкция общежития №3. Часть средств была выделена на приобретение системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации в учебных корпусах и в спортивном комплексе.