Комментарии Главы Чувашии к Ежегодному отчету Правительства в Государственной Думе

Представленный в Госдуме отчет Правительство – это, прежде всего, про людей, повышение качества их жизни и поддержку российских регионов. Безусловно, ключевым здесь является поддержка стабильности, сохранение экономического потенциала и рабочих мест, особенно в ковидный и постковидный период.

Все обозначенные в докладе Михаила Мишустина вопросы в полной мере отвечают целями национального развития нашей страны.

С прошлого года в Чувашии реализуется индивидуальная программа развития, которая во многом призвана улучшить социально-экономическую ситуацию, оживить деловую активность. Поэтому первый поступивший в 2020 году из федерального бюджета миллиард рублей мы направили на развитие малого и среднего бизнеса, который и создает рабочие места, добавленную стоимость, пополняет доходную базу республиканского и муниципальных бюджетов.

Благодаря обеспечению льготного доступа к кредитным ресурсам порядка 300 субъектов МСП создали более 410 новых рабочих места, реализовали более 230 инвестрпоектов общим объемом более 3 млрд рублей. Их гарантийная поддержка со стороны государства привлекла дополнительные кредитные средства в объеме более 2,1 млрд рублей.

В текущем году индивидуальная программа дополняется мерами поддержки в области проектирования и строительства инженерной инфраструктуры для целей жилищного строительства, а также субсидирования ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование полученных кредитов.

А уже с 2022 года в рамках программы предусмотрено создание новых инвестиционных площадок для развития производственного бизнеса – государственных технопарка в Цивильском районе, агропромышленного парка в Батыревском районе и экотехнопарка в г. Новочебоксарске. Поддержку получат и частные промышленные технопарки.

Всего за годы реализации программы мы рассчитываем на создание более семи тыс. рабочих мест.

К слову, Чувашии интересна и такая поддержка, при которой работодатели могут получить субсидию в случае трудоустройства безработных граждан, потерявших работу в период пандемии коронавируса.

Средства на оплату труда при трудоустройстве будет возмещать Фонд социального страхования. Ожидаем, что мы сможем трудоустроить в текущем году более тысячи безработных граждан. Заявки от бизнеса мы уже видим.

После достижения пикового значения уровень безработицы снизился практически в три раза – с 30 тыс. чел. в августе 2020 года до 9 тысяч в настоящее время. Безусловно, это стало возможным благодаря реализованным мероприятиям по трудоустройству граждан. Уровень безработицы сегодня составляет 1,5%.

Немаловажным в отчете председателя Правительства является тема поддержки региональной бюджетной системы, о которой было заявлено в Послании Президента Федеральному Собранию. Такой подход позволит простимулировать экономику Чувашии, решить часть накопившихся социальных проблем. Сэкономив на расходах по обслуживанию государственного долга, средства можно будет направить на реализацию социально значимых проектов.

Другим мощным инструментарием для развития региона могут стать инфраструктурные кредиты. Они позволят нам активнее включиться в процесс создания и модернизации инфраструктуры в сфере ЖКХ, реализовать массу проектов, направленных на создание комфортных условий проживания людей, изменение качества их жизни. Чувашия уже начала готовить заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. В начале года мы приняли решение по опережающему проектированию таких объектов, которое было обеспечено финансовыми ресурсами в сумме 375 млн рублей. Этот шаг был сделан своевременно, и сейчас мы находимся на стадии проектирования достаточно большого количества объектов в различных муниципальных образованиях республики.

У нас также есть все возможности и необходимые ресурсы, чтобы выполнить задачу по обеспечению жителей доступным и комфортным жильем. Запускаем новые механизмы, чтобы строить больше, развиваем направления для создания выгодных условий покупки жилья, в том числе через ипотечные программы. Сегодня на одного жителя Чувашии приходится 28 квадратных метров. Это достаточно хороший показатель.

В настоящее время в Чувашской Республике готовится к запуску программа ипотечного кредитования для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, которая направлена на предоставление жителям выплат из республиканского бюджета на оплату первоначального взноса в размере до 20% на покупку жилья на первичном рынке. В настоящее время ведется отбор банков для выдачи ипотеки. Заявления на участие будут приниматься по месту жительства.

Чувашская Республика также активно использует предоставленный через Фонд президентских грантов ресурс поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В особо сложный 2020 год по итогам конкурсов Фонда президентских грантов были поддержаны 36 наших республиканских проекты на сумму более 60 млн рублей. На поддержку социальных инициатив из республиканского бюджета мы направили порядка 19 млн рублей.

Уже в этом, 2021 году Чувашская Республика совместно с Фондом президентских грантов впервые проведет конкурсный отбор проектов НКО участвующим в развитии институтов гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. В сумме они будут профинансированы на 20 млн рублей. Старт конкурса намечен на июнь.