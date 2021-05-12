Доходы консолидированного бюджета Чувашии за первый квартал 2021 года выросли почти на четверть

На очередном заседании Кабинета Министров Чувашской Республики и.о. министра финансов Чувашской Республики Ольга Метелева представила отчет об исполнении республиканского бюджета и за I квартал 2021 года. Отмечено, что доходы консолидированного бюджета Чувашии на 1 апреля составили 18,7 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду 2020 года на 24,7%.

Собственных доходов поступило на 6,6% больше. При этом наибольший удельный вес в собственных доходах составили НДФЛ, налог на прибыль организаций, акцизы.

Рост поступлений налога на прибыль организаций обусловлен ростом исчисленной суммы ежемесячных авансовых платежей и перерасчетами за 2020 год по отдельным налогоплательщикам. Поступление НДФЛ увеличилось за счет роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за январь—февраль 2021 года на 6,1%, а также из-за снижения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,7% сумм возвратов в связи с предоставлением имущественных и социальных налоговых вычетов.

Положительная динамика роста доходов бюджета позволила соответственно увеличить расходы.

Расходы консолидированного бюджета Чувашии составили 14,9 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду 2020 года на 25,8%.

В частности, по сравнению с прошлым годом на 10,9% увеличены расходы на образование, что связано с осуществлением выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, направлением средств на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, а также на строительство детских дошкольных образовательных организаций. «В первом квартале прошлого года бюджетные ассигнования на эти цели не выделялись», — уточнила Ольга Метелева.

Объем помощи муниципалитетам из региональной казны увеличилcя в 1,3 раза.

На заседании принято постановление о создании в Чебоксарах ещё одной республиканской спортивной школы. Учреждение предлагается разместить в спортивном комплексе Канашскому шоссе, д. 29. Школа будет специализироваться на развитии игровых видов спорта, и в первую очередь волейбола.

«Новое учреждение будет координировать работу отделений волейбола в спортивных школах, образовательных учреждениях, а также оказывать им организационно-методическую помощь», — рассказала и.о. министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Татьяна Рябинина.

Планируется, что набор детей в новую спортивную школу откроется уже с нового учебного года.

На заседании также принято постановление о создании казенного учреждения Чувашской Республики «Региональный центр закупок Чувашской Республики».

Внедрение новой модели закупочного процесса повысит бюджетную эффективность до уровня не менее 9 процентов и прозрачность закупок для государственных и муниципальных нужд. Позволит предотвратить коррупционные проявления.

Члены Правительства Чувашии также поддержали изменения в правила предоставления гранта «Агростартап», которые упрощают условия выдачи гранта.

Согласно новым условиям, грантовая поддержка распространяется на участников конкурсного отбора, зарегистрированных не только на сельских территориях, но и в сельских агломерациях (поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 30 тысяч человек). Кроме того, смягчаются требования по налоговой задолженности. Наличие задолженности до 10 тыс. рублей не будет препятствовать получению гранта.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.