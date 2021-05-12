В Чувашии создается Региональный центр закупок

Соответствующий проект постановления регионального Кабинета министров представила руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова на очередном заседании Правительства республики сегодня, 12 мая.

Внедрение новой модели закупочного процесса повысит бюджетную эффективность до уровня не менее девяти процентов и прозрачность закупок для государственных и муниципальных нужд, позволит предотвратить коррупционные проявления.

Основная цель деятельности создаваемого казенного учреждения «Региональный центр закупок Чувашской Республики» – это реализация полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, которые проводят закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашии и муниципальных нужд в соответствии с федеральным законодательством.

Централизация закупок подразумевает установление единых правил проведения закупок, а также требований к участникам закупок и закупаемой продукции.

Сейчас муниципальные заказчики проводят закупки через свои уполномоченные органы, которых на муниципальном уровне 24.

Также Региональный центр закупок будет выполнять полномочия уполномоченных учреждений муниципального образования на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.

чувашинформ.рф