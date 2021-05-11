В Чувашии все нуждающиеся ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильем

Об этом заявили в Минтруда республики. С 2010 года программой по улучшению жилищных условий ветеранов воспользовались 6045 человек на общую сумму 5,8 млрд рублей. Работа велась в рамках Указа Президента России и федерального закона «О ветеранах». Сейчас в республике есть необходимые средства для улучшения жилищных условий всех нуждающихся в этом ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отстоял Родину, и делаем все возможное чтобы жизнь наших ветеранов, участников военного лихолетья была максимально комфортной. За последние годы свои жилищные условия улучшили свыше шести тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов. В полном объёме обеспечивается социальная поддержка ветеранов», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

В Министерстве труда и социальной защиты Чувашии отмечают, что в преддверии Дня Победы социальные работники навестили каждого инвалида и участника ВОВ, вдов погибших участников войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также несовершеннолетних узников концлагерей. От имени Главы Чувашской Республики ветеранам было вручено 330 праздничных наборов, доставлено 8,3 тысяч именных поздравлений.

«В праздничные наборы вошла продукция местных сельхозтоваропроизводителей (мед, чай, шартан), книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского рубежей», а также плед с логотипом Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей», – отметила министр труда и социальной политики региона Алена Елизарова.

Чувашия активно присоединилась к Всероссийским акциям таким, как «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Сад памяти», «Письма победы». В социальных сетях участников региональной акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходила в онлайн-формате, можно отследить под хэштегами #бессмертныйполкЧувашии, #героитрудовойдоблести.

Всего, по оценке Минтруда Чувашии, в различных военно-патриотических акциях приняли участие порядка 430 тысяч жителей республики.

Министр Алена Елизарова также добавила, что ветераны ВОВ охвачены социальной поддержкой в полном объеме. Ко Дню Победы 258 инвалидов и участников ВОВ через отделения Пенсионного фонда России получили единовременные денежные выплаты в размере 10 тыс рублей.

Чувашинформ.рф.