Футбол – это один из самых старейших видов спорта, культивируемых в городе Шумерля. На протяжении многих десятилетий в городе поддерживаются хорошие футбольные традиции. История шумерлинского футбола известна не только в Чувашской Республике, но и далеко за ее пределами.

Городская футбольная команда «Футбольный клуб «Шумерля — ШЗСА» (ранее «Звезда», ФК «Шумерля») является пятикратным чемпионом Чувашской Республики, обладателем Суперкубка Чувашии по футболу (2010 г.), победителем Кубка Чувашии по футболу (2019 г.) и многократным призером Чемпионатов Чувашии. Победы ФК «Шумерля — ШЗСА» подтверждают высокое развитие и потенциал шумерлинского футбола в целом.

9 мая, в День Победы, ФК «Шумерля — ШЗСА» вступил в соревновательный футбольный сезон 2021 года. В этот день на стадионе «Олимпийский» г.Чебоксары состоялся Суперкубок Чувашской Республики по футболу сезона 2021 года.

В этом году на столичном стадионе за Суперкубок Чувашии встретились чемпион Чувашии по футболу прошлого сезона ФК «Спартак» (г. Чебоксары) и победитель Кубка Чувашии по футболу 2019 года ФК «Шумерля — ШЗСА» (г.Шумерля).

Поддержать шумерлинскую команду поехали местные болельщики.

Результативная игра подопечных Алексея Селезнева и поддержка шумерлинских болельщиков позволили нашим игрокам забить победный гол в ворота чебоксарцев, тем самым второй раз в истории шумерлинского футбола стать обладателем Суперкубка Чувашии по футболу сезона 2021 года. Счет матча 1:0 в пользу шумерлинцев!

Поздравляем игроков команды, тренерский штаб команды Алексея Селезнева, Виктора Щербакова, ветеранов футбола, болельщиков и фанатов шумерлинского клуба с достойной победой!

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