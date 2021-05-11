Уровень бедности в Чувашской Республике по итогам 2020 года снизился

Росстат опубликовал сведения о показателях, характеризующих уровень бедности, в разрезе субъектов Российской Федерации. Так, в Чувашской Республике по итогам 2020 года численность граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума сократилась относительно предыдущего 2019 года на 7,9 тыс. человек и составила 204,6 тыс. человек. При этом уровень бедности составил 16,8%, также снизившись относительно предыдущего года на 0,6 процентных пункта.

Также по показателю «уровень бедности» Чувашская Республика за 2020 год улучшила позицию в соответствующем рейтинге регионов РФ на 2 позиции – с 68 до 66 места.

Значительное влияние на улучшение данного показателя оказало заметное расширение финансовой поддержки населения, особенно семей с детьми, в том числе введена мера поддержки на детей в возрасте от 3 до 7 лет, реализован механизм оказания государственной помощи на основании социального контракта, осуществлены единовременные выплаты на всех детей до 16 лет.

Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума является одним из важнейших показателей достижения национальных целей развития Российской Федерации. В Чувашской Республике снижение уровня бедности осуществляется путем реализации комплекса мероприятий, предусмотренных региональной программой «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Чувашской Республике» на период до 2030 года.

Справочно: уровень бедности – это доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения.

Показатель рассчитывается Росстатом, значение показателя строится на основании величины среднедушевого денежного дохода по данным форм статистических наблюдений и ведомственной отчетности; данных выборочного наблюдения доходов населения, верифицированных с использованием административных баз данных; величины прожиточного минимума и общей численности постоянного населения субъекта Российской Федерации.

Первоисточник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики