Стартовал прием заявок на форум «iВолга 2021»

Стартовал прием заявок на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2021». В этом году обновленный Форум возвращается в офлайн-формат. Он пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля 2021 года.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Форум планирует принять очно 2 000 человек.

Участники смогут выбрать одну из 7 образовательных смен:

— «Добролайф»: руководители и члены студенческих волонтерских объединений;

— «Место жительства»: молодые специалисты и студенты, связанные со сферами градостроительства, архитектуры, ландшафтной архитектуры, урбанистикой, дизайном, социологией, связями с общественностью, государственным муниципальным управлением, IT-индустрией. А также школьники, добровольцы развития территорий и молодые представители стрит-арт искусства;

— «Мой бизнес»: молодые самозанятые, участники бизнес-сообществ, действующие предприниматели, а также физические лица, заинтересованные в создании бизнеса;

— «Наука и технологии»: в подсмене «Молодежные студенческие научные объединения» примут участие руководители студенческих научных сообществ, молодые преподаватели образовательных организаций высшего образования — кураторы СНО в вузах. А к участию в подсмене «Выставка студенческих научных достижений молодежи» будут приглашены проектные команды регионов ПФО;

— «Управляй будущим»: в подсмене «Лидеры изменений» примут участие лидеры молодежного общественного мнения, в подсмене «Лидеры студенчества» — старосты академических групп, профорги и представители студенческих советов;

— «Школа студенческой весны «ArtВолга» — первая форумная площадка в России, посвященная Студенческой весне. Участниками смены станут творческие коллективы и индивидуальные исполнители образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций;

— Смена лаборатории «Практика» — новая смена спец-формата, в рамках которой участники «перейдут» из позиции «потребитель» в позицию «созидатель» и станут арт-менеджерами, спортивными менеджерами и членами медиакоманды iВолги. Они организуют ряд культурно-досуговых, массовых физкультурно-спортивных мероприятий для всех участников Форума, а также будут работать в составе пресс-центра.

Программа Форума включит в себя, помимо образовательных блоков от смен, 4 пары: первая пара будет направлена на проработку SoftSkills («мягких» навыков), вторая и третья пары будут проведены в рамках тренинговой смены по заявленным модулям. Четвертая пара предполагает проведение образовательных частей в формате Open Space, куда войдут следующие направления: безопасность, IT, экология, семья и материнство, социальное проектирование, КВН, здоровый образ жизни, финансовая грамотность, инклюзивный городок, профессии будущего, политика и креативные индустрии.

Отдельным направлением в 2021 году будет «Детская iВолга», на которую приглашаются активисты Российского движения школьников, участники и победители конкурса «Большая перемена». Возраст участников от 16-17 лет включительно. В рамках «Детской iВолги» будет проведена тренинговая программа при поддержке Российского детско-юношеского центра. Возраст участников

Еще одним специальным направлением iВолги станет «Государственная молодежная политика». Оно позволит молодым сотрудникам органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, ответственным за реализацию государственной молодежной политики в субъектах ПФО, повысить свою квалификацию.

В рамках «iВолги» будут организованы два грантовых конкурса: Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе и Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи.

Регистрация продлится до 25 мая 2021 года. Для того чтобы стать участником Форума, необходимо подать заявку на официальном сайте ivolgaforum.ru, а также пройти регистрацию в АИС «Молодежь России».

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