Помним подвиг тружеников тыла!

Как известно, армии нет без тыла. Поэтому в День Победы вспоминают и тружеников, поставлявших на боевые позиции снаряды, другие боеприпасы, ГСМ, продовольствие и все, что требовал фронт.

В этом году в повествование о Великой Победе вплелась новая нота: в октябре 2021 года наступает «круглая» дата – 80 лет с начала возведения Сурского рубежа, оборонного сооружения, призванного задержать немецкие войска на подступах к крупнейшим городам Поволжья. О том, что 2021-й объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, было сообщено в Указе Главы Чувашской Республики Олега Николаева 9 мая 2020 года.

Поэтому зрители парада на чебоксарской Красной площади приветствовали колонну, посвященную этим героическим людям – она стала неотъемлемой частью боевого парада! Это участие в параде – одно из звеньев празднования всенародного праздника. А к концу октября в Чувашии планируют создать Мемориал «Строителям безмолвных рубежей». В Чебоксарах объявлен конкурс на сочинение песни в честь подвига строителей оборонительных рубежей: поэтов и композиторов приглашают принять участие в фестивале авторской песни, посвященному трудовому подвигу на Суре. Предполагается, что композитор Александр Чайковский создаст оперу; ее героями станут работавшие на возведении оборонного комплекса люди, которые еще живут среди нас. Автор предположил, что опера будет строиться на переходе из сегодняшнего времени в прошлое и обратно, и будет иметь документальные элементы.

Жители Чувашии активно включились в увековечивание памяти трудового подвига. Руководитель республики Олег Николаев сообщил, что во многихмуниципалитетах идут съемки короткометражных фильмов о строителях Сурского оборонительного рубежа, которые планируется показать в этом году в рамках Чебоксарского кинофестиваля.

Во Дворце культуры тракторостроителей уже состоялось театрализованное представление «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай», подготовленное Чувашским государственным академическим ансамблем песни и танца. Перед его началом состоялось вручение книги «Строители безмолвных рубежей» директорам школ республики. В нее вошли 87 воспоминаний участников и очевидцев тех событий, а также фотографии из их личных архивов. В работе над сборником принимали участие чебоксарские школьники, которые выезжали в экспедиции в районы, искали информацию в архивах и музеях. Найденное — реальные исторические факты, письма, документы и воспоминания участников тех событий — легло в основу постановки продолжительностью 45 минут.

Эта книга дойдет до каждой школы и библиотеки, чтобы у жителей республики всегда была возможность получить правдивую информацию о самоотверженном подвиге, совершенном нашими земляками в тылу.

polkrf.ru