В Шумерле ребенку-сироте вручили ключи от новой квартиры

Заместитель главы администрации города Шумерля – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина вручила ключи от квартиры ребенку-сироте. Она пожелала молодому человеку обрести в новой квартире свое счастье и самореализоваться, отметив, что собственное жилье является фундаментом для взрослой жизни.

Также новоселу напомнили, что он становится равноправным хозяином жилья и несет за него ответственность согласно договору социального найма, который заключен сроком на 5 лет.

Отметим, что на сегодняшний день в списке на получение жилья состоят еще 45 детей данной категории, из них право на получение жилья возникло у 18 лиц.

gshum.cap.ru