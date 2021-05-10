Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района стал обладателем 1-го места в республиканском конкурсе исследовательских работ «Чтобы помнить» в номинации «Хроника» за создание художественно-документального фильма «Сурский рубеж. Возвести любой ценой». Конкурс проходил с 1 марта по 15 апреля по инициативе Республиканского центра народного творчества «ДК тракторостроителей».

Фильм продолжительностью 45 минут основан на реальных событиях и рассказывает две параллельные истории, которые по воле судьбы сплелись в одну, когда 15-летний подросток Илья и председатель колхоза Макар стали участниками строительства Сурского оборонительного рубежа на территории Шумерлинского района в 1941 году. Вокруг этого эпизода и сосредоточен сюжет фильма.



Режиссер и сценарист фильма — методист по организационно-творческой деятельности ИРЦК Маргарита Шварц. Звукорежиссер, монтажер фильма и исполнитель одной из главных ролей – Александр Иванов, методист по организационно-технической деятельности. Оператор, художник-постановщик — Сергей Веселкин. Александр Иванов исполнил роль председателя Макара очень ярко и образно. Роль 15-летнего мальчишки, который пошел рыть окопы вместо больной матери, исполнил учащийся школы № 2 г. Шумерли Илья Петров. Также в фильме снялись Владимир Васин (уполномоченный) и Виталий Озяков (И. Костров). Прототипы героев – это реальные люди, жители Шумерлинского района и деревень из-за Суры, которые бок о бок трудились на рубеже.



В эпизодах и массовых сценах были заняты: народный фольклорный коллектив «Шанчăк» и детский фольклорный коллектив «Тевет» Егоркинского СДК под руководством Людмилы Григорьевой, народный театральный коллектив «Дебют» (руководитель – Маргарита Шварц), члены Шумерлинского отделения «Пограничного братства», которые еще и помогали готовить съемочные площадки, работники клубных учреждений культуры района, педагоги и жители. Трепетно и проникновенно прозвучала в фильме песня «Сурский рубеж», которую исполнил автор музыки и слов Андрей Мостайкин. Всего в создании фильма приняли участие свыше 80 человек.



Работая над фильмом, творческий коллектив стремился максимально достоверно представить события того времени, героические будни простых людей, занятых на работах по строительству линии обороны. При написании сценария были использованы книги В. Симсова «Приближали как могли», «Строители безмолвных рубежей», многочисленные архивные документы и воспоминания участников тех событий. Кроме того, к работе над фильмом в качестве консультантов привлекались местные краеведы.



Работа над лентой продолжалась почти два месяца – с середины февраля до начала апреля. Съемочные дни были яркими, насыщенными и проходили на разных съемочных площадках – деревни Бреняши, Туваны, Егоркино, возле памятной стелы в честь строителей линии обороны, на заснеженном реконструированном участке Сурского оборонительного рубежа с землянками и окопами. В организации съемок большую помощь оказали администрация Шумерлинского района, Шумерлинская сельская администрация. Специально для съемок воссоздавалась атмосфера суровых лет. Участники массовых сцен по-настоящему рыли окопы и ломами долбили мерзлую землю, грелись у костра. Образы, атмосфера, атрибутика — все было выдержано в стиле того сложного не только для района, но и для республики времени. Все самодеятельные актеры старались погрузиться в свои роли, чтобы передать героический дух жителей Чувашии.



Фильм станет настоящим подарком для жителей района накануне празднования Великой Победы. Премьерный показ состоялся 6 мая в Туванском КОЦ, в самое ближайшее время он будет в свободном доступе в соцсетях. Работа как победитель конкурса будет включена в электронную галерею работ республиканского конкурса исследовательских работ «Чтобы помнить» на сайте Республиканского центра народного творчества «ДК тракторостроителей».



И. Кушниренко, Л. Романова, работники ИРЦК Шумерлинского района.

Перед премьерой состоялось чествование тех, кто работал над созданием фильма, принимал участие в эпизодах и массовых сценах, проявил актерское мастерство в исполнении ролей. Они были награждены Благодарственными письмами депутата Госдумы РФ Леонида Черкесова, депутата Госсовета Чувашии Сергея Мельникова, заместителя главы города Чебоксары Виктора Горбунова и администрации Шумерлинского района.