Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его участники смогут проверить свои силы в испытаниях по журналистике, экологии, творчестве, спорте, волонтерстве, науке и патриотической тематике. Всего в проекте собрано 12 направлений.

В этом году в конкурсе смогут принять участие не только старшеклассники, но также ученики 5-7 классов. Для них будет подготовлен специальный геймифицированный трек, финал конкурса пройдет в «Артеке» в июле 2021 года. Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников, они получат суперприз — «путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно.

Впервые вместе со школьниками в «Большой перемене» смогут участвовать и студенты учреждений среднего профессионального образования. Как и ученики восьмых – десятых классов, победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников десятых классов и 150 студентов третьих – четвертых курсов получат по миллиону рублей, 300 учеников восьмых – девятых классов и 150 студентов первых – вторых курсов получат по 200 тысяч рублей.

Первые этапы конкурса пройдут дистанционно. После тестирования участникам нужно будет выбрать одно из 12 направлений и выполнить мотивационное задание. Очные полуфиналы конкурса для старшеклассников пройдут во всех федеральных округах, а финал состоится в ноябре 2021 года в МДЦ «Артек».

Регистрация открыта на сайте (https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region...) «Большой перемены» для учеников 5-7 классов — до 20 мая, для учеников 8-10 классов и студентов СПО — до 15 июня 2021 года.