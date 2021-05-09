Шумерлинцы возложили цветы к Вечному огню

Сегодня вся наша огромная страна отмечает великий праздник – День Победы. И пусть большую часть мероприятий уже второй год подряд приходится проводить в онлайн-формате, самые главные из них, такие, как возложения цветов к памятным местам, состоялись в привычном виде.

Возложение цветов в память об участниках Великой Отечественной войны состоялось сегодня и в сквере Победы города Шумерли. В числе первых цветы к Вечному огню возложили глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, глава города Сергей Яргунин, депутаты городского Собрания депутатов. Память героев вместе с шумерлинцами почтили депутат Госсовета Чувашской Республики Сергей Мельников, депутат Чебоксарского городского Собрания Виктор Горбунов, директор Чебоксарского политехнического института Александр Агафонов.

Люди приходили в сквер трудовыми коллективами, классами, семьями… Наиболее активными традиционно были коллективы градообразующих предприятий и образовательных учреждений. Чувствовалось, что между возложениями цветов соблюдался определенный временной интервал, что помогало избежать скопления народа. Праздничную атмосферу в сквере создавали выступления отряда барабанщиц «Ника» и кадетов школы № 6.

Т. Александрова.