Проект-техника и Комбинат автофургонов поздравляют с Днём Великой Победы

Дорогие шумерлинцы, уважаемые ветераны!

Поздравляем вас с 76-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

Давно отгремели бои. Уходят один за другим ветераны. Но герои Великой Отечественной войны и их подвиги навечно останутся в памяти благодарных потомков.

У каждого героя, приблизившего Великую Победу в мае 1945 года, свой характер, своя судьба. Кто-то из них был уже немолодым, а кто-то еще совсем юным. Наравне со взрослыми несколько десятков тысяч подростков участвовало в боевых действиях Великой Отечественной войны. Как и взрослые, они погибали за свою Родину, которую так сильно любили, что готовы были жертвовать собой ради ее блага. Этих героев сейчас осталось в живых не так много. Тем важнее память Победы, какой ценой она досталась. Великая Победа, выросшая из патриотизма, единства и веры! Будем помнить!

Поздравляем с Великой Победой! От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и счастья!

Руководство корпорации «Проект-техника»,

АО «ШЗСА», профком АО «ШЗСА».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, шумерлинцы!

От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

Этот праздник был и остаётся одним из самых любимых и значимых в нашей стране. В этот день мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб, спасая страну от фашизма. Говорим слова благодарности ветеранам-фронтовикам, участвовавшим в боях за Родину. Отдаем дань уважения подвигу тех, кто ковал Победу в тылу. И сегодня наш общий долг – не дать померкнуть памяти о той цене, которую пришлось отдать за свободу и независимость. Сделать всё возможное, чтобы будущие поколения так же, как и мы, гордились величайшим подвигом нашего народа. В этот торжественный и светлый день от всей души желаю успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Генеральный директор

АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.