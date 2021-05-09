Поздравления с 9 Мая!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с самым дорогим для нас праздником –

Днём Великой Победы!

Это величайшее событие ХХ века стало возможным благодаря единению всего народа, силе его духа, всеобщему патриотизму и героизму.

Мы всегда будем помнить имена миллионов сыновей и дочерей нашей Родины, отдавших свою жизнь за ее честь, свободу и независимость.

Мы склоняем свои головы перед всеми ветеранами Великой Отечественной войны, грудью защитившими страну от фашистского ига.

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто самоотверженным трудом в тылу ковал Победу, кто в тяжелейших условиях строил рубежи обороны и другие объекты.

Наша глубочайшая благодарность — старшим поколениям, в кратчайшие сроки восстановившим разрушенное войной хозяйство, заложившим основы нынешней высокоразвитой социальной сферы. Мы гордимся тем, что являемся продолжателями ваших великих дел.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, новых трудовых свершений, новых достижений во имя дальнейшего роста могущества нашего Отечества, крепкого здоровья, счастья, благополучия, силы духа и оптимизма.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации Н. Малов.

Уважаемые шумерлинцы!

От всей души поздравляю вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы – это значимый и волнующий праздник, в котором слились воедино боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы. Это день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы.

В эти светлые и теплые майские дни искренне желаю вам, вашим родным и близким на долгие годы яркого солнца и мирного неба, добра, семейного благополучия, крепкого здоровья, любви и хорошего настроения!

С уважением, генеральный директор ООО «ОЖДХ» В. Горбунов.

Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!

Этот праздник является самой яркой и торжественной датой в истории нашей страны. Это день, символизирующий доблесть, храбрость, отвагу и силу нашего народа. Пламя кровопролитной войны обожгло каждую семью, но мужество и единство нашего народа на фронте и в тылу победили темные силы фашизма, освободив от них Родину.

Мы – потомки защитников Отечества и наша задача – беречь Россию, трудиться во благо народа, с гордостью и достоинством нести знамя Великой Победы. Ряды ветеранов редеют, но их подвиги навсегда останутся в нашей памяти.

Желаю мирной, счастливой жизни и плодотворного труда! Пусть майское солнце принесет вам и вашим близким благополучие, радость и любовь!

С уважением, директор Чебоксарского института (филиала)

Московского политехнического университета А. Агафонов.

Уважаемые жители города Шумерли!

Поздравляю вас с Днём великой Победы!

За мирное небо сражались наши деды и прадеды, и мы всегда будем помнить их подвиг.

Пусть беды и войны навечно уходят, а счастье с любовью в дом чаще заходят. Желаю вам горячо любить свою Родину, жить в мире и согласии.

Слава павшим и живым!

Депутат Собрания депутатов г. Шумерли В. Задорожный.