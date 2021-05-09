Поздравления с Днём Великой Победы

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником мужества и отваги – Днём Великой Победы!
Мы выражаем слова искренней благодарности ветеранам за то, что они подарили нам возможность жить, трудиться, растить детей в свободной стране. В наших сердцах вечно будет жить память о сыновьях и дочерях Чувашии, воинской отвагой и самоотверженным трудом приближавших Великую Победу. Наш долг – долг потомков поколения победителей – сделать все, чтобы уроки истории не были забыты, а суровая правда о той страшной войне служила предостережением всем, кто пытается предать забвению преступления нацизма.
Желаю мира и дальнейшего процветания нашей республике, согласия и благополучия каждой семье!
Депутат Государственной Думы ФС Российской Федерации Л. ЧЕРКЕСОВ.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником — Днём Победы!
9 мая 1945 года — священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.
Низкий поклон вам, поколение победителей. Своим ратным трудом, гражданским подвигом вы вписали Победу в мировую историю.
Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м — мир, свободу, независимость нашей великой страны.
От всего сердца желаю вам мирного неба над головой и новых побед во благо Родины.
Народная артистка Чувашской республики, председатель Шумерлинского землячества А. Уляндина.
Уважаемые ветераны, тепло и сердечно поздравляю вас
с 76-й годовщиной Великой Победы!
9 мая — святой день для каждого из нас. Величайший подвиг и безграничное мужество всех, кто сражался и работал во имя Победы, во все времена будут служить примером верности долгу и преданности.
Спасибо за то, что подарили нам возможность жить под мирным небом и радоваться каждому новому дню.
От всего сердца желаю вам доброго здоровья, счастья, долгих лет жизни, благополучия, всеобщей заботы и внимания! Низкий поклон вам за свободную жизнь!
Заместитель главного врача по медицинской части Больницы скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии Е. Жирнова.
Комментарии: