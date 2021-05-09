Поздравление Шумерлинского района с Днём Победы

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны и жители района!

Примите самые искренние поздравления с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время.

Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины.

Это наша бесценная история, каждая страница которой наполнена страданиями, борьбой и потерями. Мы трепетно храним эти воспоминания, передавая их из поколения в поколение для того, чтобы никогда шумерлинская земля, как и вся наша страна, не знала подобного бедствия!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, счастья, неисчерпаемой энергии, мирного неба над головой.

С праздником! С Днём Великой Победы!

Глава Шумерлинского района Б. Леонтьев, глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.