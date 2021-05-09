Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны и жители района!
Примите самые искренние поздравления с Днём Победы в Великой Отечественной войне!
В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время.
Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины.
Это наша бесценная история, каждая страница которой наполнена страданиями, борьбой и потерями. Мы трепетно храним эти воспоминания, передавая их из поколения в поколение для того, чтобы никогда шумерлинская земля, как и вся наша страна, не знала подобного бедствия!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, счастья, неисчерпаемой энергии, мирного неба над головой.
С праздником! С Днём Великой Победы!
Глава Шумерлинского района Б. Леонтьев, глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.
Поздравление Шумерлинского района с Днём Победы
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны и жители района!
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