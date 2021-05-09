Уважаемые земляки!
Все дальше в прошлое уходит от нас день 9 мая 1945 года, все меньше среди нас тех, кто был участником и очевидцем событий Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить мужество солдат и тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны.
2021 год для Чувашской Республики – особый. Мы чтим строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На пределе человеческих возможностей они строили оборону от вражеских захватчиков. Наш долг – увековечить их подвиг.
День Победы для нас – день безграничной радости и гордости, и эти светлые чувства мы передадим своим детям и внукам.
Уважаемые наши ветераны! Низкий поклон за ваш подвиг, за мир, который вы нам подарили.
Дорогие мои соотечественники!
С праздником вас, с Днём Великой Победы! Пусть ваши дома будут наполнены радостью, любовью и теплом!
А. САЛАЕВА, вице-премьер Правительства Чувашской Республики,
заместитель председателя оргкомитета по организации
празднования Дня Победы.
Поздравление Аллы Салаевой с Днём Победы
Уважаемые земляки!
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