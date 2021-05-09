Поздравление Аллы Салаевой с Днём Победы

Уважаемые земляки!

Все дальше в прошлое уходит от нас день 9 мая 1945 года, все меньше среди нас тех, кто был участником и очевидцем событий Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить мужество солдат и тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны.

2021 год для Чувашской Республики – особый. Мы чтим строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На пределе человеческих возможностей они строили оборону от вражеских захватчиков. Наш долг – увековечить их подвиг.

День Победы для нас – день безграничной радости и гордости, и эти светлые чувства мы передадим своим детям и внукам.

Уважаемые наши ветераны! Низкий поклон за ваш подвиг, за мир, который вы нам подарили.

Дорогие мои соотечественники!

С праздником вас, с Днём Великой Победы! Пусть ваши дома будут наполнены радостью, любовью и теплом!

А. САЛАЕВА, вице-премьер Правительства Чувашской Республики,

заместитель председателя оргкомитета по организации

празднования Дня Победы.