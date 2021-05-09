Парад пришëл к ветерану

76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне в здравии встречают единицы ветеранов. В силу возраста и состояния здоровья они уже не посещают торжества. Поэтому с подарками и поздравлениями к ним приходят на дом. А с некоторого времени для героев праздника волонтеры и школьники дают концерты и парады под окнами.



Вот и сегодня кадеты школы​ ​ ​ N 6 вместе с отрядом барабанщиц «Ника» Центра детского творчества, главой Шумерли Сергеем Яргуниным и главой администрации Валерием Шигашевым, депутатом Госсовета Чувашии Сергеем Мельниковым, соцработниками поздравили с Днём Победы Михаила Сергеевича Чугунова и Андрея Михайловича Рубцова. Ветераны нашли силы, чтобы выйти во двор, где и принимали подарки со словами благодарности в окружении родственников и соседей.