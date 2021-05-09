О призыве-2021

С 1 апреля в стране стартовал весенний призыв на военную службу. Об особенностях нынешней призывной кампании нам поведал военный комиссар Чувашской Республики полковник Бахтиер Холиков.

Уже полтора месяца идет призывная кампания. Какая работа проводится на сегодняшний день? Когда была первая отправка призывников в войска?

1 апреля стартовал весенний призыв 2021 года, продлится он до 15 июля. Уверен, задание по призыву мы выполним в полном объеме и в установленные сроки так же, как и в прошлом году. Работу призывных комиссий в районах и городах Чувашии и на республиканском сборном пункте мы организовали строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Первая отправка новобранцев в войска прошла 22 апреля с республиканского сборного пункта, без срывов и замечаний.

Сколько молодых людей будет призвано в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации и сколько шумерлинцев встанет в армейский строй?

В этот весенний призыв из Чувашской Республики планируем отправить в Вооруженные Силы Российской Федерации более 1000 юношей, а из города Шумерли — более 70 ребят.

Как сегодня происходит отправка призывников к местам прохождения службы?

Планируется перевозить призывников к месту прохождения военной службы в отдельных вагонах, чтобы исключить контакты с посторонними. Перевозки проходят с соблюдением необходимой социальной дистанции. Транспорт подвергается регулярной санитарной обработке. Средства индивидуальной защиты выдаются призывникам на весь путь следования до воинской части. Мы не имеем права рисковать здоровьем наших новобранцев.

Расскажите о нововведениях – о персональных электронных картах, о формах связи с родными и т.д.

На республиканском сборном пункте будущих новобранцев обеспечивают всеми видами довольствия, включая банковские карты и сим-карты для связи с родителями. На каждого новобранца в обязательном порядке оформляется персональная электронная карта.

В какие регионы и рода войск направляют основную часть призывников из Чувашии?

Наши призывники проходят военную службу во всех регионах Российской Федерации и родах войск. География обширна, призывники из Чувашии с честью проходят воинскую службу.

Есть ли возможность у молодых людей выбрать род войск, где бы они хотели служить?

Решение по предназначению призывников принимает призывная комиссия на основе медицинских, профессионально-психологических факторов, физического развития и других данных конкретного молодого человека, в том числе и его пожелания.

Каковы перспективы в прохождении срочной службы у молодых людей с высшим образованием?

Перспективы у молодых людей с высшим образованием – это возможность проходить службу, связанную с высокотехнологической аппаратурой, на должностях родственных специальностей, полученных в гражданских ВУЗах.

Совсем недавно созданы научные роты. По какому принципу осуществляется отбор в эти роты?

В Вооруженных Силах РФ на сегодняшний день функционируют около 20 научных рот. Комплектование их осуществляется путем персонального отбора в вузах и военных комиссариатах из наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе, имеющих высшее образование по профилю, который должен соответствовать направлению научных исследований, проводимых в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Бахтиер Махмаджонович, многих волнует вопрос отсрочек. Есть ли изменения в законодательстве по данному вопросу?

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья или имеющим тяжелое семейное положение, то есть занятым постоянным уходом за близкими родственниками, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по образовательным программам различных уровней профессионального образования, на время получения образования.

Расскажите про гражданскую альтернативную службу. Где ее проходят? Много ли желающих?

Ежегодно в республике направляются для прохождения альтернативной гражданской службы около 10 человек. В настоящее время проходят альтернативную службу в лечебных учреждениях Министерства здравоохранения и Доме для престарелых и инвалидов. При этом срок альтернативной гражданской службы для данной категории граждан составляет 21 месяц.

Как вы оцениваете допризывную подготовку молодежи?

В республике уделяется большое внимание повышению физического здоровья населения, в том числе граждан, подлежащих призыву на военную службу. Положительная динамика в этом вопросе очевидна. Из года в год растет количество молодых людей, успешно сдающих нормы ГТО, имеющих спортивные разряды. Это радует нас.

Расскажите про службу по контракту.

На службу по контракту поступают исключительно на добровольной основе. Контракт могут заключать военнослужащие во время службы по призыву, прослужив не менее 3-х месяцев. могут поступить граждане, пребывающие в запасе (т.е. кто уже отслужил по призыву), а также граждане, закончившие вузы или учебные заведения среднего профессионального образования. Вместо службы по призыву на 1 год они имеют право поступить на военную службу по контракту, но срок их службы составит 2 года. Желающие граждане могут обратиться в военные комиссариаты по месту воинского учета, где их проинформируют и помогут с выбором места службы.

Ваши пожелания будущим защитникам Родины.

Вооруженные Силы РФ продолжают менять свой облик, служба становится все более престижной, являясь сегодня для многих надежным социальным лифтом. Год службы – это возможность возмужать, повзрослеть, получить военно-учетную специальность, обрести настоящих армейских друзей. Поэтому всем пожелаю легкой службы, а для того, чтобы она была комфортной, в воинских частях на сегодня созданы все условия.

Марина Ветликова.