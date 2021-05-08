Судьба длиною в целый век

Много ли в жизни вы встречали людей, перешагнувших 100-летний рубеж? Людей, в глазах которых таится, кажется, только им известная тайна… Убеждена – не много. А мне недавно посчастливилось познакомиться со столетней жительницей Верхней Кумашки Ольгой Михайловной Фоминой. На сегодня она – одна из самых пожилых людей в районе. Наша землячка, и в столь преклонном возрасте находящаяся в здравом уме и твердой памяти, с удовольствием пообщалась со мной. Живет пожилая женщина с младшей дочерью Раисой Ивановной и её мужем Евгением Самуиловичем, гостеприимно пригласившими газету в гости.

«Я живу уже сто лет и четыре месяца», — констатировала на первых минутах нашего общения героиня будущего очерка. И я сразу прониклась к ней симпатией. Миниатюрная, аккуратненькая, улыбчивая. Говорит моя тезка размеренно, переходя с русского на чувашский. Каждое слово, чувствуется, дается ей нелегко. Вздыхая, она делает паузы, обдумывает каждое сказанное слово. Понимаю, что ей очень хочется пообщаться…

Биографию Ольги Михайловны можно уместить в несколько предложений: родилась в многодетной семье, училась в школе до четвертого класса, вышла замуж, родила и воспитала двух дочерей. И всегда по-деревенски много трудилась — и в колхозе, и дома. Но за этими скупыми, казалось бы, фактами биографии стоит большая человеческая жизнь, нелегкая судьба женщины-труженицы, со своими радостями и печалями, редкими моментами счастья, а чаще — грусти.



Жизнь Ольги Михайловны началась с трагедии – в год ее рождения, в 1920-м, какой-то заезжий проходимец обманом заманил и убил ее отца. Преступника, конечно, поймали, судили, но мужа и отца семье это не вернуло — мать осталась одна с четырьмя детьми.



Детство моей героини было тяжелым — чтобы помогать семье, в четырнадцатилетнем возрасте она пошла работать в лесничество – сажать деревья. Она и теперь нет-нет да и вспоминает посаженный своими руками кумашкинский лес.



Немного повзрослев, перешла в колхоз — трудилась от зари до зари дояркой вместе с такими же деревенскими женщинами. Когда грянула война, все мужчины деревни ушли на фронт. В конце октября 1941-го был дан приказ всему мирному населению на случай продвижения фашиста вглубь страны копать окопы вдоль Суры.

Практически вся деревня встала на защиту родины. По распоряжению председателя колхоза «1 Мая» Ольга Михайловна Фомина оставила работу доярки и пошла за пятнадцать километров вместе с односельчанами на строительство оборонительного рубежа. На всю жизнь запомнила она звон лопат и ломов. Окопы рыли глубокие, более двух метров, и удивительно ровные, как по линеечке вырытые, вспоминает моя собеседница…

На берегу Суры находились круглые сутки. Жили в холодных землянках с самодельной печкой и тусклой лампочкой, спали на соломе. Ольга Михайловна рассказывает, как она вставала утром раньше всех, чтобы приготовить скудный завтрак, а потом вместе со всеми копала, копала, копала…



В перерывах грелись у костра, помыться не было никакой возможности. В таких условиях завелись паразиты. Пожилая женщина и сегодня помнит, как нежданных насекомых морили дустом. «Не знаю, как выжили…, — вздыхает она. — На трескучем морозе работали в лаптях, другой обуви просто не было. Были случаи, что от мороза и усталости люди заболевали и умирали».



Всё это было невыносимо! Но народ выжил и сделал всё от него зависящее. Ольга Ивановна проработала на Сурском рубеже от звонка до звонка. Вместе с ней работали и ее братья, которых прямо с окопов призвали на фронт.



После войны она вышла замуж и уехала в Красночетайский район, родила двух дочерей, но с мужем не сложилось: он отправился в Москву, а наша героиня вернулась с дочками домой, в Верхнюю Кумашку. Своих дочерей, Зою и Раису, она воспитала достойными людьми.



Всю свою трудовую жизнь Ольга Михайловна проработала в колхозе. Когда работала дояркой, доила по 10 коров, всегда была в передовиках, за что в свое время получала премии и медали. Позднее работала кладовщицей, в одно время пасла огромное стадо колхозных овец. Да что там говорить, в колхозе приходилось трудиться на всех фронтах – и на зернотоке, и на полях! За трудодни выдавали сено и зерно. Так и выживали.

В Верхней Кумашке Ольгу Михайловну знают и уважают за огромное трудолюбие и стойкий характер. Односельчане знают — она относится к тому типу людей, которые без дела сидеть не могут. Рукастая, шустрая, она за день успевала переделать по сто дел. Будучи чуть моложе, Ольга Михайловна увлекалась вязанием, сама пряла пряжу, по молодости собственноручно изготавливала лапти. На зиму самостоятельно заготавливала дрова, топила печку, в сезон ухаживала за огородом. И всегда, вплоть до преклонного возраста, держала большое хозяйство во главе с коровой. Держала бы и дольше, но в одиночку стало тяжело заготавливать сено. Со слезами на глазах расставалась она с кормилицей…



Вплоть до 92-летия Ольга Михайловна проживала одна, пока младшая дочь не приняла решение перебраться вместе с мужем из Москвы к маме, в деревню. Рядом со стареньким домом справили новый со всеми удобствами, лишь бы престарелая мама доживала свой век в комфорте. «Я теперь живу как в раю! — разоткровенничалась бабушка. — Спасибо дочери и зятю, они за мной хорошо ухаживают».



«Тогда, восемь лет назад, мы и сами не предполагали, на какой временной отрезок станем деревенскими жителями», — поделилась с нами Раиса Ивановна. Из дома она уехала в Москву, как и ее старшая сестра Зоя, после окончания восьмилетки. Обе сестры окончили в столице медицинское училище, создали свои семьи. К маме, конечно, наведывались регулярно, помогали, поддерживали. Сейчас у Ольги Михайловны три внучки и четверо правнуков.



Сегодня дочь и зять своим вниманием и заботой продлевают ей жизнь. Живут родные в полном согласии. Бабушка привыкла к тому, что рядом с ней всегда есть близкие люди.

«Мама тихая, не капризничает, ни на что не жалуется, — продолжает разговор Раиса Ивановна. — Её регулярно навещают медики, берут все анализы, делают ЭКГ, меряют давление. Спасибо им за это!»



Надо сказать, здоровье у бабушки для ее возраста в целом хорошее. Только три года назад отказали ноги да зрение стало подводить. А ведь еще совсем недавно она без очков обходилась! Всегда привыкшая к тяжелому труду, она и сейчас готова помогать дочери и полоть, и картошку выкапывать. «Пойду полоть, дай мне валенки», — буквально в прошлое лето просила она дочь, сама понимая, что сил-то нету…



На каждый праздник в гости к Ольге Михайловне приезжают из сельской администрации с подарками и наградами. Одна из последних – памятная медаль к 100-летию образования Чувашской автономной области.

Такие люди, как О.М. Фомина, безусловно, – гордость не только семьи, но и деревни, и района в целом. Они как связующая нить между далеким прошлым и зримым настоящим. Лишь бы ниточке этой подольше не рваться.

… За стенкой сопели четырехлетний правнук и двухлетняя правнучка хозяйки, приехавшие погостить. Как счастливы, подумалось мне, что они есть друг у друга. Наверное, для них и ради них и стоило моей героине пройти этот нелегкий жизненный путь длиною в век. Ради мирного неба, ради самой жизни.

Ольга Дмитриева.