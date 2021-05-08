Сохраним в сердцах своих память светлую о них…

Праздник со слезами на глазах… Именно так воспринимают 9 Мая большинство жителей нашей страны. Практически у каждой семьи есть свой герой, воевавший на фронте за мирное небо на фронте, есть родственники, ковавшие Победу в тылу. Мы знаем о войне с их слов и из кинофильмов, бередящих душу тяжелыми историями. Но этого достаточно, чтобы воззвать в Богу – пусть этот ужас не повторится никогда!

В преддверии Дня Победы корреспонденты газеты пообщались с шумерлинцами, узнали, как они отмечают этот праздник и есть ли в их семьях герои, приближавшие Великую Победу.

Ирина Коробкова:

Отголоски войны доносятся до нас и по сей день. Некоторые до сих пор продолжают искать своих родственников, пропавших без вести. Так получилось и с нами.

Дедушка моего мужа Михаила считался пропавшим без вести. Однажды членам семьи посчастливилось обнаружить его фамилию в Книге памяти на Поклонной горе в Москве. Узнали, что он участвовал в боях подо Ржевом, захоронен в Нелидовском районе, в деревне Марково.

Мой муж решил поехать к месту захоронения, чтобы отпеть деда по христианским обычаям. Приехав на место, мы стали расспрашивать, как нам найти братскую могилу, в которой захоронен наш дедушка. Нам повезло — благодаря отзывчивым людям мы нашли братскую могилу, которая удивила нас своей ухоженностью. Также довелось пообщаться с 90-летним дедушкой, местным жителем и свидетелем тех страшных событий.

После того, как батюшка освятил землю, мы взяли с собой горсточку, чтобы чувствовать, что дед всегда рядом с нами.

Оксана Шмакова:

День Победы – это праздник, вызывающий у меня чувство гордости и восхищения поколением победителей. Всегда с радостью выхожу на городской парад, участвую в возложении цветов к Вечному огню, жаль, что в последние два года мероприятия проводятся в усеченном формате.

В Великой Отечественной войне участвовал мой дед, Петр Романович Романов. Он участник трех войн: первой мировой, карело-финской и Великой Отечественной, куда он попал в числе первых. На войне был сержантом, фельдшером, лечил раненых. В 1945 году дед вернулся домой, до самой пенсии работал фельдшером в селе, в Канашском районе. Прожил до 84 лет.

Воевал и дед со стороны мамы, но, к сожалению, с войны он не вернулся.

Галина Железнова:

К этой дате отношусь с большим уважением. За Родину воевали оба моих деда. Со стороны мамы — Василий Егорович Медведев. Про войну он говорил редко. Помню, как-то на День Победы ему принесли подарки и награды, и единственное, что он тогда сказал: «Война — это страшно, страшно и страшно!» К счастью, он прожил достаточно долгую жизнь – до 92 лет.

Подробностей про деда со стороны отца, Ивана Железнова, я не знаю. Вернулся с фронта с множеством ранений, жил недолго. Умер в 1958 году, я тогда еще не родилась.

Военные годы коснулись и родителей. Мой отец 1936 года рождения. В годы войны был маленьким. Ему запомнился голод. Мама в этом году получила удостоверение «Дети войны».

Наталья Павловская:

Любая война – это боль и слезы. Знаю это и на примере брата, который служил в Афганистане, получил 2 ранения.

К 9 Мая отношение особенное. Очень переживаю за погибших на фронте молодых мальчишек и за остальных, конечно же. Это праздник со слезами на глазах.

Если нахожусь в Шумерле, всегда выхожу на городские мероприятия, участвую в возложении цветов.

Ольга Олейникова:

Ко Дню Победы отношение самое трогательное. Бабушка рассказывала мне о войне все мое детство. Горжусь подвигом наших дедов и прадедов, с удовольствием смотрю парад Победы. Праздник отмечаем в кругу семьи.

На фронте воевал мой дед, Иван Леонтьевич Окин. Он был призван в начале войны и дошел до самого Берлина. К сожалению, вернулся без ноги. Прожил до 60 лет, похоронен в Шумерле. по мере возможностей стараемся бывать на его могилке.

Александр Евлачов:

В Великой Отечественной войне участвовал мой прадед, Александр Петрович Федюков, меня назвали в его честь. Сначала он воевал в Белоруссии (на южном фронте), потом в Латвии (на 3-ем Прибалтийском фронте). Вернулся живым, но инвалидом. Умер в 2000 году. Я тогда еще был совсем маленьким, поэтому помню только отдельные фрагменты. Воевали и родственники со стороны отца.

День Победы – праздник особенный! Приятно вспомнить, что, когда я служил в армии, в 2016 году, мне довелось участвовать в параде Победы в Москве.

Сейчас на 9 Мая мы ездим на могилу прадеда и приводим ее в порядок. В «бессмертном полку» лично не участвовал, но мой дед всегда «в строю», ведь с его фотографией в шествии проходит моя двоюродная сестра.

Татьяна Александрова.