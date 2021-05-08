Продлен прием заявок для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

Подать заявку можно через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/polk_app) и «Одноклассники» (https://ok.ru/app/polk), а также на ресурсе «Банк Памяти» (https://sber9may.ru) до 12:00 9 мая. На сайте проекта прием заявок завершен 7 мая.

Запрос на участие будет считаться принятым, когда модераторы покажут портрет героя с указанием даты и времени его трансляции в эфире. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны.



Трансляция шествия «Бессмертного полка онлайн» стартует в 15:00 9 мая. Посмотреть виртуальное шествие можно будет на сайте проекта https://2021.polkrf.ru, в социальных сетях и на региональных телеканалах.



Напомним, в прошлом году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция длилась 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек.