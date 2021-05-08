В память об отце

В преддверии Дня Победы хочу рассказать читателям о своих родственниках-фронтовиках.

У моей бабушки Дарьи было четыре сына: Иван (служил в конных войсках), Александр (связист), Василий (обслуживание авиации) и Павел (пехота, штабист). Все они не раз получали ранения, но вернулись с фронта с победой. Имели награды. Моя бабушка, их мама, была такой счастливой!



Конечно, трудности военного времени может оценить только тот, кто сам участвовал в той войне. Но мне, дочери фронтовика А.С. Семёнова, понять положение вещей помог дневник, который вел мой папа в 1943—1945 годах. А в первые годы войны – нет, ибо в это время было не до дневника (отступали до Сталинграда).

Папа участвовал в составе 44-й гв. СП 15 гв. Харьковской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова стрелковой дивизии не только в Сталинградской битве, но и Курско-Орловской, в освобождении населенных пунктов Украины, Польши, Чехословакии, в боях на Сандомирском плацдарме, на дальних подступах к Берлину. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» (все они теперь хранятся в городском историко-краеведческом музее).



После Великой Отечественной папа хотел демобилизоваться и вернуться на работу в Ковалинскую среднюю школу (Урмары), где он до войны преподавал математику в старших классах. Но в штабе ему сказали, что надо поработать в военкоматах с молодежью. И папа остался служить в Советской Армии: в Красноармейском, Первомайском и Шумерлинском (до 1958 года) военкоматах. Дослужился до подполковника. После службы работал председателем общества «Знание» в Шумерле, был замечательным лектором-международником, его часто приглашали на предприятия, заводы с лекциями. Был частым гостем и в школах города, района, рассказывал о Великой Отечественной войне, о солдатской жизни.



На 9 Мая каждый год в Шумерлю приезжал адъютант папы, Миша. Он звал папу не иначе как «мой капитан». Вспоминали о войне, о своих сослуживцах. Миша рассказывал, что папу все очень уважали, слушались. Папа очень хорошо относился к солдатам, особенно к молодым — на задания по восстановлению связи никогда одних не посылал, всегда с опытным связистом.



Папа мой был добрейший человек. До сих пор шумерлинцы о нем вспоминают только хорошее, как по характеру, так и по работе.



Э. Новикова, дочь фронтовика.