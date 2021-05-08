В Новочебоксарске ко Дню Победы разбили яблоневый сад

76 саженцев яблони высадили в Ельниковской роще Новочебоксарска к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом месте городского парка когда-то был большой яблоневый сад – в те времена, когда город гидроэнергетиков только начинал строиться. В последнее время от него остались считанные деревья, а вокруг – голая поляна.

Власти Новочебоксарска решили восстановить яблоневый сад. Они обратились за помощью к министру сельского хозяйства ЧР Сергею Артамонову и активистам волонтерского альянса «Агровыбор».

Сергей Артамонов, министр сельского хозяйства Чувашской Республики:

«Месяц назад мы подписали соглашение о сотрудничестве между волонтерами Новочебоксарска и волонтерским альянсом «Агровыбор». Это – наша первая совместная акция. Местные власти планируют благоустроить Ельниковскую рощу. Я с удовольствием решил поучаствовать в этом начинании. Сегодня мы сделали первый шаг. Надеюсь, все деревья приживутся. Я считаю – это очень хорошая идея – посадить 76 яблонь в честь 76-летия Победы».

Павел Семенов, глава администрации города Новочебоксарска:

«Я обратился к Сергею Артамонову, как к министру сельского хозяйства, чтобы он нам помог с саженцами яблони. Ведь идея возродить этот сад у нас была давно. И вот, буквально вчера утром в наш город привезли 290 саженцев яблони. 76 высаживаем сегодня здесь, для остальных определяем места. Спасибо большое Сергею Геннадьевичу от меня лично, от администрации и от всех жителей Новочебоксарска».

На высадку яблонь в парк пришли местные жители, многие - с детьми и внуками. Ольга Совина живет в пятиэтажке напротив. Говорит, что даже те единичные яблони, что остались от старого парка, создают во время цветения сказочное благоухание вокруг. И рада тому, что теперь яблоневый сад возродится во всей полноте.

Ольга Совина, жительница города Новочебоксарска:

«Тут же фактически был пустырь, на котором сохранились только несколько уже одичавших яблонь. А теперь здесь будет красота! Это очень хорошее дело, и для молодежи прекрасное занятие. Такое бы каждый год проводить! У нас много земель, которые нуждаются в благоустройстве».