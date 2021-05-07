Шумерлинские журналисты посетили памятники героям войны

В преддверии Дня Победы корреспонденты газеты «Вперед» посетили памятные места в Шумерле, посвященные периоду Великой Отечественной войны: на старом кладбище возле ШЗСА — захоронение работников КАФ («могила летчиков»), погибших в 1943 году, и могилу воинов-участников, умерших от ран в эвакогоспитале № 3459 г. Шумерли. На территории Шумерлинского межтерриториального медицинского центра – установленный два года назад памятник медицинским работникам – участникам войны; памятник павшим на войне работникам комбината автомобильных фургонов, расположенный в сквере В.М. Скаржевского.

Следует отметить, что территории возле всех памятников и захоронений благоустроены. У подножий лежат свежие цветы как дань скорби и глубокого уважения погибшим на фронтах той войны.