У АО «КАФ» прошёл митинг

6 мая волонтеры гимназии № 8 совместно с представителями комбината автомобильных фургонов провели митинг «Нам жить и помнить!» у проходной предприятия.
Участники митинга почтили память тех, кто погиб на безжалостной войне за нашу родную землю, минутой молчания и возложили к обелиску и монументу планера Г-11 красные гвоздики и венки. В исполнении Екатерины Горячевой прозвучала песня «Возвращайся».
Гимназисты и работники АО «КАФ» поздравляют всех с наступающим Днем Победы, желают крепкого здоровья и благополучия!
Л. Бочарова.
Комментарии: