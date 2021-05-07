07 Май

У АО «КАФ» прошёл митинг

6 мая волонтеры гимназии № 8 совместно с представителями комбината автомобильных фургонов провели митинг «Нам жить и помнить!» у проходной предприятия.


Участники митинга почтили память тех, кто погиб на безжалостной войне за нашу родную землю, минутой молчания и возложили к обелиску и монументу планера Г-11 красные гвоздики и венки. В исполнении Екатерины Горячевой прозвучала песня «Возвращайся».


Гимназисты и работники АО «КАФ» поздравляют всех с наступающим Днем Победы, желают крепкого здоровья и благополучия!


Л. Бочарова.

Автор записи: anna

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