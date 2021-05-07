Трудовой подвиг, воплощенный в танце..

6 мая в ДК Тракторостроителей состоялся премьерный показ театрализованного представления «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай», реализованный в рамках гранта Главы Чувашской Республики.

В основу постановки, осуществленной Чувашским государственным ансамблем пляски и танца, легли реальные исторические факты: письма, документы и воспоминания участников событий зимы 1941 – 1942 годов, собранные школьниками Чувашии для книги «Строители безмолвных рубежей», посвященнной трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В преддверии Дня Победы был напечатан дополнительный тираж, который был доступен зрителям представления.



Премьеру посетил Глава Чувашии Олег Николаев.



«Дорогие земляки, дорогие друзья, — сказал он. — Этот год мы проводим с вами под эгидой трудового подвига строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей, и конечно же, он для нас является знаковым по многим причинам. Страницы этой исторической составляющей в жизни нашей республики, к сожалению, оставались не полностью изученными и не запечатлены должным образом. Этот год поможет нам восстановить в нашей памяти это событие, напомнит, как много важного и необходимого надо сделать для того, чтобы республика стала мощнее и сильнее, увереннее двигалась вперёд.



Вспоминая Чувашию в те годы, мы восстанавливаем этот пробел. Очень важно, что в этот процесс включились все, особенно школьники Чебоксар, которые одни из первых изъявили желание выехать в районы, изучить местность, пообщаться с участниками событий тех тяжелых лет.



Книга «Строители безмолвных рубежей» является итогом этих походов, и помимо собранной в ней информации, это очень мощная экспансия подрастающего поколения. Ребята, которые побывали в деревнях, рассказывают об этом своим друзьям, одноклассникам, взрослым. Рассказы, сопровождаемые блеском их глаз, — это совершенно другой уровень доверия и восприятия.



Дорогие земляки, друзья. Сегодня мы встречаем очередную премьеру, уже имея художественные постановки других коллективов. Для нас очень важно, что артисты передают нам эмоции людей, живших в то сложное время. Рассказ о событиях тех времен отражает и посыл Президента России о том, что мы должны создавать центры архивных материалов, фиксирующие правду о том времени и дающие возможность подрастающему поколению изучать её и знать всё что было, чтобы преодолевать трудности и достигать поставленные цели.

Огромное спасибо всем, кто включается в этот процесс — композиторам, режиссёрам. Хотелось бы отдельно отметить колоссальную активность людей в сельских населенных пунктах, которые сами объединяются в съемочные группы и создают короткометражные фильмы. Это дорогого стоит. Спасибо и тем депутатам, которые включились в издание дополнительного тиража книги. Теперь она дойдет до каждой школы, до каждой библиотеки».



Представление прошло на одном дыхании, паузы между номерами органично заполняли документальные кадры и воспоминания участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Артисты исполнили народные пляски сразу нескольких национальностей, ближайших наших соседей в Поволжье, а затем меняли свои костюмы на гимнастерки и фуфайки, чтобы воплощать на сцене как смертельные схватки на фронте, так и трудовые будни в тылу.



Завершилось представление гимном-танцем с участием «Родины-Матери», исполненным на бис дважды, аплодисментами публики для всего коллектива Чувашского государственного ансамбля пляски и танца.

Руководитель проекта – народный артист РФ Юрий Васильев; режиссер-постановщик – Дмитрий Капустин; художник-постановщик – заслуженный художник ЧР Валентин Фёдоров.