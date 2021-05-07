Пасхальная радость

2 мая православные встретили главный христианский праздник – Воскресение Христово.

Этому дню предшествовал 40-дневный пост и Страстная седьмица, в течение которой верующие вспоминали и сопереживали последним дням земной жизни Иисуса Христа. Перед ночным пасхальным богослужением в Великую субботу в храмах принято соборно читать Деяния Апостольские. В храме преподобного Серафима Саровского по сложившейся традиции Деяния читали воспитанники воскресной школы.



В ночь на 2 мая многие шумерлинцы стали участниками самого торжественного богослужения в году. Перед полночью колокольный звон возвестил о наступлении праздника Воскресения Христова, и все присутствовавшие вслед за священнослужителями направились вокруг храма крестным ходом, символизирующим шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Обойдя храм, крестный ход остановился перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру Гроба Господня. Под пение радостной вести «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» крестный ход вошёл в храм, как жены-мироносицы пошли в Иерусалим возвестить ученикам о воскресении Христа. Во время службы священники снова и снова с радостью приветствовали всех словами «Христос воскресе!» и каждый раз молящиеся отвечали: «Воистину воскресе!» Через короткие интервалы времени священнослужители меняли свои облачения и обходили храм в красных, желтых, синих, зеленых и белых ризах, тем самым показывая особую торжественность службы.



Во время пасхального богослужения в храм преподобного Серафима Саровского был доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.1 мая самолет делегации Фонда Андрея Первозванного привез его в Москву, откуда он был направлен в 25 городов и регионов страны, в том числе и в Чебоксары. Оттуда Благодатный огонь разошелся по храмам Чувашии. Депутат городского Собрания Леонид Пронин встретил его в Аликово и доставил в храмы с. Ходары и Шумерли.



В городе стало доброй традицией в Светлую седьмицу проводить фестиваль детского творчества «Пасхальная радость». 4 мая в ДК «Восход» собрались воспитанники воскресных школ при храмах святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и преподобного Серафима Саровского, родители воспитанников, творческие коллективы, прихожане. Со светлым праздником Пасхи шумерлинцев поздравили настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин и руководитель епархиального отдела по образованию и катехизации, настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Димитрий Нестеренко.



Со сцены в исполнении детей звучали трогательные музыкальные композиции, добрые пасхальные песни и стихи, прославляющие Христа и святой праздник Пасхи. Всем участникам фестиваля и руководителям творческих коллективов были вручены дипломы.



А в фойе дворца культуры была развернута благотворительная выставка-ярмарка в поддержку строительства храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Воспитанники двух городских храмов выставили на продажу свои творческие и кулинарные работы. К акции присоединились и заинтересованные в скорейшем завершении строительства храма шумерлинцы. Всего в ходе акции было собрано 7560 рублей.

Ну, а воспитанники воскресных школ во время Светлой седьмицы планируют подарить пасхальную радость своими творческими номерами и другим зрителям.

Марина Ветликова.