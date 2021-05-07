Память дедов почтили автопробегом

6 мая в рамках празднования 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне и Года трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей Волжский филиал МАДИ провел патриотический автомобильный пробег «Память наших дедов» по городам Чувашии, в число которых вошла и Шумерля.

На открытии мероприятия в сквере Победы с напутственными словами к участникам автопробега обратилась зам. главы администрации Шумерли Ирина Сасакина. Об историческом событии — строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей — рассказал в своем выступлении студент Волжского филиала МАДИ, после чего были возложены цветы к памятнику-обелиску. В Центр социального обслуживания населения города были переданы подарки для вручения ветеранам Великой Отечественной войны.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.