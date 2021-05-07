Молодежь Чувашии приглашают на «Большую перемену»

“Большая перемена” – так называется всероссийский конкурс для школьников и студентов техникумов и колледжей. Молодые люди могут проявить здесь себя в самых различных направлениях. Ребят ждут челленджи, состязания и активности.

В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками смогут принять участие ученики 5-7 классов. Для них будет подготовлен специальный геймифицированный трек, а финал конкурса пройдет в июле 2021 года в «Артеке». Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников, они получат суперприз – «путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно.



Впервые вместе со школьниками в «Большой перемене» смогут участвовать и студенты учреждений среднего профессионального образования. Также к конкурсу могут присоединиться и подростки из-за рубежа, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.



Первые этапы конкурса будут проходить дистанционно. После тестирования участники смогут выбрать одно из 12 направлений конкурса и выполнить мотивационное задание. На этапе командного состязания (решение кейсов) конкурсанты смогут пригласить к участию команду и наставника. Очные полуфиналы конкурса для старшеклассников пройдут во всех федеральных округах, а финал состоится в ноябре 2021 года также в МДЦ «Артек».



Прием заявок для учеников 5-7 классов идет до 20 мая, а для учеников 8-9 классов и студентов колледжей – до 15 июня 2021 года. Регистрация открыта на сайте конкурса «Большая перемена»: https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=chuvashia

Отметим, что в 2020 году семь школьников из Чувашии смогли пройти в финал конкурса «Большая перемена», трое из них стали победителями и обладателями главных премий.