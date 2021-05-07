Лабораторных дел мастерица, или Не место красит человека…

Школа – это вотчина не только учеников и учителей.

Качественную жизнедеятельность школьного царства бесперебойно обеспечивают представители и других профессий и специальностей.

Как минимум четыре поколения выпускников третьей школы выучились «под присмотром» Веры Ивановны Ксенофонтовой, сорок пять лет проработавшей в школе лаборантом. Казалось бы, тихая, незаметная должность… Но сколько ответственности и души вложено в нее! Веру Ивановну помнят все выпускники третьей школы. Многих выпускников хорошо помнит и она, с некоторыми общается, при встрече останавливается, спрашивает, как складывается судьба…

Родители Веры Ивановны, родом из Порецкого района, поженившись, переехали в Горьковскую область, и до семи лет, рассказывает моя собеседница, она с семьей – мамой, папой и младшим братом — жила в Дзержинске. Отец, в войну боровшийся с бандеровцами на польской границе, охранял военный завод в городе, мама была домохозяйкой. Детство Вера Ивановна вспоминает с теплыми чувствами — жили они хорошо, хоть и в небольшой комнате семейного общежития, но дружно. Позднее решили перебраться поближе к родным местам, в Шумерлю. Приобрели дом на улице Калинина, вскоре в семье родился и третий ребенок — сын.

Родители воспитывали детей в труде и строгости. Вера помогала и в уходе за младшими братьями, и по хозяйству. В семье всегда была какая-то живность, немаленький огород.



Училась Вера Ивановна в школе № 1. Она всегда дружила с историей и литературой, много читала, бывало, и по ночам, украдкой от родителей, под одеялом одолевала очередную книжную историю. После школы за компанию с подружкой подала документы в Горьковское фармацевтическое училище, но не срослось, и на ближайший год пятый мебельный цех комбината автофургонов стал ее местом работы. Потом некоторое время Вера Ивановна жила в Чебоксарах и работала на чулочной фабрике. Но сердце девушки всецело принадлежало детям, и на каком-то подсознательном уровне её всегда тянуло в школу. Вернувшись в Шумерлю, она поступила заочно на филологический факультет Чувашского пединститута и пришла работать в третью школу на освободившуюся вакансию лаборанта.



Думала ли тогда двадцатилетняя Вера, впервые переступив порог школы, что третья станет для неё не просто местом работы, а настоящим домом на долгую трудовую жизнь?



Специально на лаборанта Вера Ивановна Ксенофонтова нигде не училась, с самого первого дня на этой должности ей помогали, наверное, какие-то особенные способности и искренний интерес, а позднее, безусловно, – опыт.



За сорок пять лет многое в школе менялось, но одно было неизменно — чистота и образцовый порядок в лаборантской. В старом здании школы она была единой по химии и по физике. В задачи лаборанта в первую очередь входило подготовить к урокам реактивы по химии, приборы по физике и, главное, обеспечить технику безопасности.



В лаборантской всё было строго по полочкам. Вера Ивановна «знала в лицо» все пробирки и колбы, спиртовки и реактивы, основания и соли, кислоты и индикаторы, отвечала за сохранность приборов и измерительной техники. Она сама определяла место хранения каждой пробирочки и колбочки, тщательно обрабатывала их и готовила к следующим этапам школьных испытаний.



Клавдия Петровна Красненкова, преподававшая более тридцати лет физику, вспоминает, как Вера Ивановна была незаменимой в проведении лабораторных работ и практикумов, неизменно квалифицированно помогала ребятам проводить опыты, подсказывала, как грамотно подключить электросистему, правильно соединив плюс и минус.



А какую огромную работу проводила лаборант при подготовке городских выставок технического творчества! К примеру, сама находила недостающие резисторы, переключатели, электролампочки, провода и многое другое. «Вот уж на кого можно было положиться во всем!», — констатирует Клавдия Петровна.



После введения школьного пристроя Вера Ивановна с любовью обустроила сразу два вверенных под ее опытное крыло новеньких лабораторных кабинета – по физике и по химии, став их полновластной хозяйкой.

Отдельная страница трудовой биографии В.И. Ксенофонтовой – кружок кинодемонстраторов. В свое время она целенаправленно выучилась и сдала экзамен на право преподавания теоретической и практической части. Сколько добрых воспоминаний осталось у ребят, с удовольствием изучавших под началом Веры Ивановны кинопроектор, фильмоскоп, диапроектор и другую проекционную технику! Сегодня Вера Ивановна не без гордости констатирует, что в то время эти знания дорогого стоили – каждый мальчишка мечтал обладать дополнительными умениями в этой сфере.



Новое время принесло в школьную жизнь и новые веяния, констатирует Вера Ивановна. В тесном тандеме с учителем физики Галиной Георгиевной Скороходовой она в свое время небезуспешно освоила оборудование по робототехнике, скрупулезно изучала новые поступившие комплекты, готовила любознательным ребятам площадки для робототехнического творчества…



Неоднократно приглашали Веру Ивановну работать и в другие школы – лаборантом она в городе слыла компетентным и сведущим, но свою родную третью не променяла ни на какую другую…

Руководство школы всегда доверяло В.И. Ксенофонтовой самые ответственные участки работы – в свое время она отвечала за охрану труда в школе, никогда не отказывалась от работы в летних оздоровительных лагерях, в 70-80 руководила сводными отрядами, популярными в те годы. бывало, и уроки заменяла, как в младших, так и в средних классах. Коллеги всегда знали – на ответственную Веру Ивановну можно положиться во всем.

«За что бы ни бралась Вера Ивановна, все выполняла так, как велит её сердце и совесть, — отзывается о ней Людмила Ильинична Лермонтова. — Она всегда была настоящей душой коллектива».



Своей правой рукой до сих пор называет её и Анастасия Афанасьевна Хромина. Нет-нет да и звонит иногда Вера Ивановна бывшему директору школы и учителю физики, в тандеме с которой подготовлен не один десяток уроков, справляется о здоровье, поздравляет с праздниками…



На заслуженный отдых Вера Ивановна ушла четыре года назад. Долго сомневалась, прежде чем принять такое решение. «Как я буду без школы?» — спрашивала она сама у себя… «Наверное тогда, в 2017-м, пришло мое время», — вздыхает моя собеседница. Несколько лет назад в семье случилась трагедия – скоропостижно ушла из жизни единственная дочь Оксана, через год после болезни скончался муж. Сегодня ее семья — это внучка Катя, к слову, окончившая третью школу с золотой медалью. Правда, видеться с ней Вере Ивановне теперь получается нечасто – девушка учится на факультете иностранных языков в Дзержинске, филиале Нижегородского университета. Но они ежедневно на телефоне.



Самые частые сны сегодня, говорит Вера Ивановна, про школу. Снятся коллеги, дети, да и просто школьные коридоры. Когда становится особенно тоскливо – созванивается с бывшими коллегами. Как ни крути, за десятилетия общения многие из них стали частью жизни.



Оглядываясь назад, она ни о чем не сожалеет, более того, уверена, что именно так и должна была сложиться ее профессиональная судьба. «В душе я учитель, — признается Вера Ивановна. – Детей очень люблю. и пусть я не стала педагогом, мой жизненный путь прошел рядом с детьми – их открытыми сердцами и любознательными глазами».



В эти дни моя героиня отмечает славный юбилей. К словам поздравлений и искренним пожеланиям здоровья, благополучия и мирного неба в ее адрес с удовольствием присоединяюсь и я. Быть частью большой команды под названием «третья школа» для нас с одноклассниками не пустые слова. Благодарность людям, работавшим в школе, безгранична в каждом!

Ольга Дмитриева.