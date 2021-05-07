Заложен сквер имени Героя Советского Союза Евгения Францева

Накануне Дня Победы проходит замечательная международная акция «Сад памяти» по посадке деревьев в честь защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ветераны и школьники Шумерли присоединились к ней.



Акция прошла благодаря инициативе активистов городского Совета ветеранов. Саженцами обеспечил шумерлинский краевед Николай Кондратьев. Молодые сосенки высадили на месте, где стоял дом, в котором с 1934 по 1938 годы жил Е.И. Францев. В те годы будущий лётчик учился в школе № 2.



Председатель Общественного совета Шумерли Владислав Садырга, депутат городского Собрания Фридрих Альштут, ветераны труда, педагоги своим примером показали подрастающему поколению, как важно активное участие в подобных мероприятиях. Члены поискового отряда школы № 2 со всей ответственностью подошли к делу: изготовили ограждения для саженцев, активно работали на посадке.



Т. Андреева, руководитель музея шк. № 2.