Выбрана лучшая эмблема поисковых отрядов Шумерли

С 1 по 29 апреля среди обучающихся образовательных учреждений города проходил городской конкурс на лучшую эмблему (нарукавный шеврон) поисковых отрядов.

Организаторами конкурса выступили Центр детского творчества, шумерлинские краеведы и военный комиссариат г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов.



29 апреля в историко-краеведческом музее члены экспертной комиссии рассмотрели конкурсные работы. Оценивались они по таким критериям, как художественность и эстетичность, легкость восприятия, лаконичность изобразительных приемов, оригинальность графического решения, технологичность и простота тиражирования. В итоге жюри признало победителем ученика школы № 3 Руслана Якубова. Отмечена еще одна работа, студента Шумерлинского политехнического техникума Ильи Николаева. Так как она не соответствовала требованиям конкурса, автору была объявлена благодарность за участие.

О. Терентьева, методист историко-краеведческого музея.