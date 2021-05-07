Сегодня корреспонденты газеты «Вперед» возле сквера Победы стали свидетелями красивого зрелища: военно-патриотический клуб «Гусары» Центра детского творчества (руководитель – Анастасия Поселягина) снимал ролик со строевой подготовкой для участия в республиканском смотре-конкурсе кадетских и военно-патриотических формирований «Салют Победы».

В этом году конкурс проходит в режиме онлайн. По критериям организатора конкурса — межрегиональной общественной организации товарищества офицеров «Сыны Отечества» — нужно снять строевую подготовку, исполнение бального танца, сборку и разборку автомата Калашникова, силовые упражнения. Позднее состоится теоретическая викторина конкурса.

Пожелаем удачи нашим «Гусарам»!